La logistica guida gli investimenti immobiliari, +7% nel 2022

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Italia regina d'Europa per investimenti immobiliari in logistica. Con un incremento del 7% a 3 miliardi di euro il mercato italiano si è mosso controcorrente rispetto a quello europeo, sceso del 15% a 58 miliardi di euro. Un mercato, quello degli immobili ad uso logistico, che vale il 25% del volume complessivo degli investimenti e che, secondo il 'Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della logistica' di Scenari Immobiliari e Sfre, "spinge il comparto, secondo solo a quello degli uffici, in cima alle scelte degli investitori".

"La costante crescita del mercato logistico nel nostro Paese - si legge nel rapporto - ha portato il patrimonio immobiliare attuale a oltre 46 milioni di metri quadrati, un incremento del 4,5 per cento su base annua per un valore stimato di circa 2,0 miliardi di euro". Nel 2022 infatti si sono chiusi sviluppi immobiliari in logistica per quasi 2milioni di metri quadrati.

Per l'anno in corso sono previsti sviluppi poco sotto i 2,3 milioni di metri quadrati. (ANSA).