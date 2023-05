Immobiliare.it, 'la casa miglior investimento per i figli'

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Secondo il 73,3% degli italiani il miglior investimento per i propri figli è l'acquisto di una casa, meglio dei fondi di investimento (12%) e delle polizze vita (7,2%).

A dirlo un sondaggio di immobiliare.it che evidenzia come il 59,3% degli intervistati vorrebbe acquistare una seconda casa per i figli, mentre il 26,3% pensa a rilevare l'attuale abitazione e il 14% punta su una casa per le vacanze.

La scelta di una seconda casa è motivata in primo luogo dalla durabilità del bene, secondo il 35,6% degli intervistati, e dall'impossibilità da parte dei giovani di acquistarne una in autonomia (27,4%), mentre l'opzione di una casa per le vacanze viene motivata principalmente dalla possibilità di rivendere l'immobile in futuro, monetizzando così l'investimento. Il 64% degli intervistati sceglierebbe un immobile in una grande città, mentre un terzo preferisce una città di piccole o medie dimensione, con il 3% degli italiani che guarderebbe all'estero.

"Il mattone si conferma la forma di investimento preferita dagli italiani. L'acquisto della casa, nel nostro Paese, assume anche un ruolo di previdenza complementare. Il mutuo diventa così una sorta di piano di accumulo che consente a chi raggiunge la terza età di non dover più sostenere il costo dell'abitare.

E, se l'immobile è stato scelto con lungimiranza, ottenere anche una rivalutazione dello stesso" ha dichiarato Carlo Giordano, board member di Immobiliare.it. (ANSA).