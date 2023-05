Crescono le compravendite di case nuove, +2,7% quest'anno

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Il mercato delle case nuove è in costante crescita in Italia e si prevede andrà meglio di quello delle abitazioni usate. Se, infatti, nel 2022 le compravendite di immobili nuovi sono cresciute del 10%, per la fine del 2023 è previsto un ulteriore incremento del 2,7% mentre per l'usato è stimato un calo dell'8 per cento. A scattare la fotografia è il primo osservatorio sull'abitare futuro realizzato da Scenari Immobiliari e Abitare Co.

Crescono anche i prezzi del nuovo, con un incremento medio di oltre il 3% negli ultimi due anni che si trascinerà anche nel 2023, previsto in aumento del 4,6 per cento. Ma l'offerta è ancora bassa, e nelle grandi città si attesta intorno al 10% del totale.

Solo sul mercato di Roma e Milano ci sono 17.400 case nuove, pari al 75,7% del totale delle case in vendita nelle principali undici città italiane, pari a 23mila. C'è solo un'altra città che offre sul mercato oltre mille nuove abitazioni, ed è Firenze con 1.450 unità immobiliari.

La periferia risulta l'area urbana più coinvolta dalle nuove costruzioni, visto che in termini percentuali tocca il 63,5%, a fronte di quote del 25,5 e dell'11,5% per l'area semicentrale e per quella centrale. (ANSA).