A Milano contrazione per il mercato immobiliare degli uffici

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Nel primo trimestre dell'anno l'andamento del mercato immobiliare a Milano nel comparto uffici risulta in contrazione, dopo un 2022 da record, con un assorbimento di circa 92.600 metri quadrati. Gli investimenti sono in contrazione "a causa soprattutto degli incrementi dei rendimenti". Lo afferma un report di Ipi.

La contrazione dell'assorbimento è di circa il 16% rispetto al primo trimestre del 2022 e di circa il 7% circa rispetto alla media dei primi trimestri degli ultimi 5 anni. In alcuni 'sottomercati' come Porta Nuova l'offerta di spazi rimane particolarmente bassa (1,5% di 'vacancy') mentre le maggiori disponibilità si registrano in periferia (10%) e nell'hinterland (13%), spiega il report. (ANSA).