Inarcassa lancia il nuovo sito, 'a misura di professionista'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - È in linea da oggi, 3 maggio, il nuovo sito web di Inarcassa, la cassa previdenziale e assistenziale degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Una "porta aperta sul futuro e un punto di riferimento per la previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti, utile a specialisti del settore e semplici navigatori", si legge in una nota dell'Ente, poiché è stato confezionato "uno strumento innovativo di informazione e interazione, frutto di un intenso lavoro di progettazione e di ricerca".

Tre, riferisce l'Ente, le regole che hanno guidato la creazione dell'interfaccia e la nuova mappatura dei contenuti: la prima è stata quella di rendere l'utente protagonista del sito, creando una navigazione semplice e intuitiva che permetta di trovare velocemente le indicazioni desiderate. A tal fine, oltre alla navigazione classica, il sito offre percorsi 'su misura' per tipologia di associato, facilitando l'accesso mirato alla consultazione ed offrendo, quindi, esperienze personalizzate. La semplicità è stata la seconda regola a guidare il lavoro di progettazione: semplificare i contenuti attraverso l'utilizzo di moduli dedicati 'one to one' e di un'impaginazione equilibrata, con i giusti intervalli tra i molteplici elementi". E, va avanti la nota, "terza regola, la flessibilità. Una necessità evidenziata in fase di progetto, che ha spinto a creare un sistema a blocchi componibili che consente di adattare la struttura delle pagine a seconda degli obiettivi di medio e lungo termine".

Per il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, col nuovo sito "puntiamo a rafforzare un dialogo sempre più diretto con i nostri associati; un dialogo fondato sulla condivisione di regole e valori di riferimento: sicurezza, tutela, solidità e sostenibilità", chiude. (ANSA).