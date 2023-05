Albertini Petroni nuovo presidente di Assoimmobiliare

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il consiglio generale di Confindustria Assoimmobiliare ha eletto Davide Albertini Petroni presidente designato per il quadriennio 2023-2027. Albertini Petroni ingegnere civile dal 2009 è managing director di Risanamento S.p.A, società immobiliare di property e development quotata alla Borsa di Milano e ricopre la carica di amministratore delegato delle società controllate del gruppo.

Attualmente, in qualità di amministratore delegato della società veicolo del gruppo, gestisce lo sviluppo del progetto di Milano Santa Giulia.

In precedenza, è stato a capo della divisione Real Estate presso IPI Spa, società immobiliare del Gruppo Fiat. Fino al 2000, ha lavorato presso primarie società di costruzioni.

"Questa designazione è per me un primo attestato di stima e fiducia e un ulteriore incentivo a proseguire con entusiasmo l'ottimo lavoro portato avanti negli anni dall'Associazione sotto la presidenza di Silvia Rovere.

Confindustria Assoimmobiliare continuerà ad avere come obiettivo la rappresentanza degli interessi dell'industria immobiliare attraverso il dialogo con le istituzioni nazionali ed europee e le associazioni contigue, per sostenere lo sviluppo del Paese in alcune delle sfide più decisive, tra cui la transizione energetica e la rigenerazione urbana".

La votazione in assemblea dei soci sul presidente designato, sul suo programma e sulla sua squadra si terrà giovedì 6 luglio.

