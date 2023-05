Coima rileva una quota del 18% di Abilio del gruppo Illimity

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Coima, società che opera nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, ha siglato una partnership immobiliare con Abilio, azienda del gruppo illimity specializzata nell'intermediazione digitale di beni immobili e strumentali.

Nel dettaglio, l'accordo prevede l'ingresso di Coima nell'azionariato di Abilio con una partecipazione pari al 18% del capitale della società, attraverso un aumento di capitale riservato. L'operazione, il cui perfezionamento avverrà entro la fine di maggio 2023, è stata deliberata dall'assemblea di Abilio e prevede in particolare il conferimento in Abilio da parte di Coima del 100% di Residenze Porta Nuova e conseguente sottoscrizione del 18% del capitale della società. Coima esprimerà inoltre il vicepresidente nel consiglio di amministrazione di Abilio.

Nell'ambito della collaborazione, oltre alla partnership in Abilio, illimity e Coima avranno la possibilità di avviare l'esplorazione anche in altri ambiti sinergici e strategici.

"Grazie a questo accordo potremo accelerare il piano di sviluppo avviato nel mercato immobiliare in cui contiamo di arrivare a generare circa 60 milioni di euro di ricavi annuali entro tre anni, partendo da una delle piazze italiane più vivaci", afferma Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity.

"La partnership con un player innovativo come illimity ha una valenza strategica per Coima, consolidando il programma di digitalizzazione di prodotto avviato con la società Coima Ht e con la costituzione del primo acceleratore nazionale proptech HabiSmart in partnership con Cdp", sostiene Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima. (ANSA).