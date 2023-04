Notai, 'è un momento complesso per il mercato immobiliare'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "È un momento complesso per il nostro mercato immobiliare", a causa delle "difficoltà legate ai bonus edilizi" e per "i tassi dei mutui che continuano ad aumentare e che sembra, almeno adesso, non accennino a scendere", mentre "i prezzi degli immobili potenzialmente stanno diminuendo".

A dirlo è il presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giulio Biino, a margine della presentazione, stamani, a Roma, della Guida "Vivere in Condominio - Casi e risposte pratiche", realizzata dagli stessi notai insieme ad Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e 14 Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, U.Di.Con, Unione nazionale consumatori).

Secondo il vertice dei professionisti, però, "è un momento in cui chiunque voglia avvicinarsi al mercato immobiliare non deve spaventarsi, ma deve consultarsi. E se lo fa col professionista giusto, nel nostro caso, ovviamente, con il notaio, può capire cosa è opportuno fare", perché, conclude Biino, "se si ottengono le informazioni adatte, questo credo possa essere anche il momento giusto per comprare" un immobile. (ANSA).