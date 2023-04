'Vivere in condominio', a Roma i notai presentano la guida

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Mercoledì 19 aprile dalle 11, a Roma (presso la Sala Capranichetta, in Piazza di Monte Citorio, 125) si terrà l'incontro organizzato dal Consiglio nazionale del Notariato per presentare la Guida "Vivere in condominio - casi e risposte pratiche", realizzata dai professionisti con Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e 14 Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, U.Di.Con, Unione nazionale consumatori). Lo si legge in una nota dei notai.

Parteciperanno, tra gli altri, i presidenti del Consiglio nazionale del Notariato e dell'Anaci Giulio Biino e Francesco Burrelli, il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato di Fdi ed il deputato del Pd Luciano D'Alfonso.

(ANSA).