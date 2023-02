Immobiliare:cresce commerciale europeo nel 2022,incerto 2023

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Le previsioni per il 2023 per il mercato commerciale europeo risultano incerte e fortemente correlate alla sostenibilità economica dei canoni di locazione e alla loro capacità di incidere sui rendimenti. Ad evidenziarlo è il consueto rapporto di Scenari Immobiliari che evidenzia invece come nel 2022 gli investimenti complessivi in Europa siano cresciuti di circa il 20% a a 40 miliardi di euro (1 miliardo in Italia), Francia, Germania e Regno Unito continuano a rappresentare i mercati più attrattivi per i capitali destinati agli immobili commerciali, con investimenti che nel 2022 hanno raggiunto rispettivamente 6, 8,25 e 8,1 miliardi, mentre in Italia si è registrata una contrazione, con un valore totale pari a poco meno di 1 miliardo di euro.

Quanto alle quotazioni, nel corso del 2022 sembrano avere finalmente invertito l'andamento negativo fatto registrare nel corso del biennio 2020-2021. I valori di vendita e i canoni di locazione hanno mostrato, nei principali Paesi dell'Unione, un incremento medio prossimo all'1% che, si prevede, possa essere seguito da un ulteriore rialzo, superiore al 4%, durante l'anno in corso. (ANSA).