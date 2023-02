Casa: Unione inquilini, rischio di 300.000 nuovi sfratti

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Altre 300 mila famiglie rischiano di aggiungersi alle 150 mila su cui già pende lo sfratto esecutivo.

Per questo l'Unione Inquilini ha inviato una lettera ai Presidenti delle Regioni e ai Sindaci delle principali città italiane per chiedere un intervento urgente nei confronti del governo al fine di rifinanziare il fondo sociale affitti e quello per la morosità incolpevole, tagliati a zero nell'ultima legge di bilancio. "Esauriti i residui ancora giacenti, relativi agli anni precedenti, gli enti locali rimarranno senza risorse", si legge in una nota.

"La tempesta degli sfratti si sta per trasformare in uragano e Regioni e Comuni non possono ulteriormente rimanere in silenzio", afferma il segretario nazionale dell'Unione Inquilini, Walter De Cesaris, ricordando che la morosità incolpevole è "responsabile oggi del 90% delle sentenze di sfratto". (ANSA).