Ucraina: italiana One Works studia ricostruzione di Mykolaiv

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Dopo il coinvolgimento di Norman Foster, chiamato a ridisegnare la città di Kharkiv, il gruppo italiano One Works è stato incaricato dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) nell'ambito del progetto #UN4 per la futura ricostruzione dell'Ucraina, in questo caso focalizzato sulla città di Mykolaiv.

Lo si apprende da un comunicato di One Works, che insieme al sindaco della città ucraina Oleksandr Syenkevch e al Paola Deda, Director forests, land and housing division di Unece ha presentato i risultati della prima fase di analisi "per la realizzazione del progetto UN4Mykolaiv". "Sono state poste le basi per consentire entro il prossimo anno al team internazionale e quello di esperti locali, di lavorare insieme allo sviluppo del masterplan che in diverse fasi nei prossimi decenni guiderà la ricostruzione della città, tra le più importanti in Ucraina e tra le più colpite dalla guerra", spiega One Works.

Negli ultimi 6 mesi, il team del gruppo italiano, i suoi partner accademici Politecnico di Milano e Università Liuc, e il partner di digitalizzazione GISDevio, hanno lavorato pro-bono, insieme alle autorità e istituzioni della città di Mykolaiv, "allo sviluppo di un quadro strategico preliminare per la città al fine di offrire informazioni di background sul contesto fisico, sociale ed economico, nonché obiettivi comuni definiti con un approccio partecipato tra istituzioni e popolazione, a tutti coloro che sono e saranno coinvolti nel futuro sviluppo di Mykolaiv", aggiunge One Works. (ANSA).