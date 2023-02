Superbonus: architetti, decisione va contro impegni assunti

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito per gli interventi legati ai bonus edilizi rappresentano un colpo inatteso ed una decisione grave, che mette a rischio gli impegni assunti da tante famiglie per il miglioramento della loro casa, oltre che il lavoro di decine di migliaia di professionisti e imprese". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli architetti Francesco Miceli, all'indomani della approvazione del decreto legge che blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi. (ANSA).