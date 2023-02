Logistica: nel 2022 record investimenti, 3 miliardi (+5%)

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Nel 2022 il settore logistico in Italia si è confermato molto attrattivo, con un nuovo record di investimenti, che hanno raggiunto il valore di 3 miliardi (+5% anno su anno) e di take-up, pari a 2,8 milioni di metri quadrati. È quanto emerge dall'analisi di Jll, società leader di servizi professionali e gestione degli investimenti per il settore immobiliare.

In particolare, l'anno scorso si sono concluse 63 transazioni, il cui valore medio si è attestato intorno a 47 milioni. Dopo un risultato record nei primi 9 mesi dell'anno, che hanno registrato una crescita del 53%, l'impatto dell'incertezza dal punto di vista macroeconomico e geopolitico ha determinato un rallentamento nel quarto trimestre. Questo è evidente anche nel contesto europeo, dove si sono realizzati nel 2022 investimenti in logistica pari a 51 miliardi, in calo rispetto al 2021, mentre l'Italia ha mostrato maggiore resilienza.

I rendimenti, inclusi quelli prime, hanno iniziato a riflettere, come registrato anche nelle altre geografie, il peggioramento delle condizioni di finanziamento determinato da politiche monetarie restrittive per contenere la spinta inflazionistica, spiega l'analisi di Jll, secondo la quale nel mercato delle locazioni si sono registrate 150 transazioni, per una superficie complessiva di 2,8 milioni di metri quadrati, in crescita del 14% rispetto al 2021. (ANSA).