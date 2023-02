Candriam acquisisce maggioranza Tristan Capital Partners

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Candriam Group, società di New York Life Investments, ha raggiunto un accordo per l'acquisto di del 31% delle quote di Tristan Capital Partners, asset manager pan-europeo attivo nel real estate, che porterà così il proprio investimento totale nella società all'80% entro la metà del 2023.

Tristan gestisce oltre 15 miliardi di asset per investitori istituzionali e privati, e manterrà l'autonomia nella gestione degli investimenti, con il restante 20% che continuerà a essere detenuto dal management, con Ric Lewis che continuerà a ricoprire la carica di presidente e Ian Laming manterrà il ruolo di amministratore delegato.

"Tristan ha costruito un business di successo dal suo lancio nel 2009, stabilendo una forte presenza sul mercato con un track record impressionante a livello europeo. I valori e cultura che condividiamo hanno rafforzato la nostra partnership negli ultimi cinque anni, durante i quali Tristan ha visto aumentare gli asset da 7 miliardi a oltre 15 miliardi di euro" ha dichiarato Naïm Abou-Jaoudé, ceo di Candriam e presidente di New York Life Investment Management International.

"Il nostro business è ben posizionato per la crescita in vista del prossimo ciclo del mercato immobiliare europeo: abbiamo registrato la raccolta più alta di sempre per uno dei nostri fondi con profilo rischio/rendimento opportunistico, abbiamo diversificato con successo il business includendo strategie di debito, e abbiamo creato una riserva di liquidità in tutta la nostra gamma di fondi. Questo investimento annunciato oggi contribuirà a facilitare la nostra crescita, ampliando le opportunità per i nostri clienti, i nostri stakeholder e partner nei prossimi anni" le parole di Ric Lewis, fondatoredi Tristan Capital Partners. (ANSA).