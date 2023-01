Invimit: al via la pre-vendita di 'Piazza d'Armi' a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Invimit Sgr, partecipata al 100% dal Mise, ha approvato l'avvio delle attività funzionali alla pre-commercializzazione di 'Piazza D'Armi' a Milano. Una proprietà - si legge in una nota - di circa 388mila metri quadrati del 'Comparto 8 quater' del Fondo i3-Sviluppo Italia gestito da Invimit nella parte Ovest di Milano. Un'area di cerniera tra la città e i piccoli comuni limitrofi, definita dal Piano di governo del territorio a 'Grande Funzione Urbana'.

Il progetto - viene spiegato - prevede la realizzazione di "uno dei più grandi parchi urbani di Milano" che si estenderà sul 75% dell'area e lo sviluppo di circa 135mila metri quadrati di superficie lorda edificabile.

Gli oltre 40 ettari di terreno sono posti sulla linea rossa della metropolitana, alla fermata Inganni, a 15 minuti dalla fermata centrale di Cadorna, nei pressi del castello Sforzesco e delle Ferrovie Nord.

Secondo Invimit l'operazione genererà investimenti per "oltre 500 milioni di euro". Il piano prevede il trasferimento dell'area a un nuovo fondo, con la dismissione parziale della partecipazione pubblica in favore di "uno o più investitori individuati, con una procedura competitiva, come partner dell'iniziativa". L'iter verrà avviato con l'invio alla Consob della comunicazione relativa alla pre-commercializzazione.

"Il progetto - ha affermato il presidente di Invimit Sgr Nuccio Altieri - è all'avanguardia e in linea con la nostra vision di garantire sostenibilità ed efficienza". Secondo l'amministratore delegato di Invimit Giovanna Della Seta è "un modello replicabile per valorizzare l'immenso patrimonio non solo di immobili ma anche di terreni, una 'Nazione nella Nazione', una riserva di valore su cui poter contare per attrarre capitali privati per valorizzare asset pubblici".

(ANSA).