La raccolta del fondo Illimity real estate credit a 270 mln

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Illimity sgr, società di gestione del risparmio del gruppo illimity, ha finalizzato un nuovo closing del proprio fondo illimity real estate credit, dedicato agli investimenti in crediti deteriorati garantiti da beni immobili.

Grazie al nuovo closing, sono stati apportati al fondo crediti per circa 95 milioni di euro di valore nominale, che fanno salire la raccolta a circa 270 milioni di euro.

Attualmente il portafoglio include crediti verso 86 diverse società operanti prevalentemente nel settore immobiliare con attività fortemente diversificate (residenziale, commerciale, hospitality, energy, industriale).

"Il fondo irec rappresenta una soluzione ideale per tutte quelle banche che vogliono deconsolidare i crediti non-performing con sottostante asset immobiliari fortemente diversificati, allo stesso tempo, partecipare alla creazione di valore che può generare una gestione professionale degli stessi", afferma Paola Tondelli di illimity sgr. (ANSA).