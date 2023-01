Europa Risorse, nasce a Milano l'ufficio biofilico "Welcome"

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Nascerà nell'ex area Rizzoli a Milano il progetto "Welcome, feeling at home", una struttura che conterrà uffici, spazi per il co-working, ma anche ristoranti e lounge, negozi, un supermercato e un'area wellness. Un cosiddetto ufficio biofilico, cioè un luogo capace di favorire l'integrazione dell'uomo con la natura, ideato da Europa Risorse e dal designer Yuki Ikeguchi, partner di Kengo Kuma and Associates.

La volontà è di riqualificare l'intera zona nei pressi del Parco Lambro con un progetto a zero emissioni CO2, energie rinnovabili, controllo dei consumi, recupero dell'acqua, il verde e le specie endemiche come parte integrante del progetto architettonico, scala umana e sensoriale.

"Siamo partiti dalla volontà di fare l'ufficio più verde e sostenibile di Milano, vicino al grande polmone del Parco Lambro, e per questo abbiamo scelto KKAA. Poi ci siamo resi conto di quanto sia invece importante pensare soprattutto alle "persone" che ci lavoreranno e al loro benessere psico-fisico.

Applicando questo pensiero abbiamo creato un ambiente di lavoro più sano, luminoso, dinamico, sociale e immerso nella natura, che è poi il contesto che più fa sentire le persone a proprio agio. Nell'ambiente "biofilico" le persone sono più contente di venire in ufficio, si ammalano meno e sono più creative e produttive" ha dichiarato Antonio Napoleone, a.d. di Europa Risorse. (ANSA).