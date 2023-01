Immobiliare:Dils, nel 2022 volume investimenti a 12 miliardi

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Il volume degli investimenti immobiliari in Italia nel 2022 sfiora i 12 miliardi, con un incremento del 20% rispetto al 2021. E' quanto emerge da una analisi di Dils sul Real Estate in Italia nel 2022.

La notevole performance, prosegue la ricerca, è guidata dai primi tre trimestri particolarmente brillanti che hanno fatto registrare circa 9,7 miliardi, quasi eguagliando il volume dell'intero 2021, a cui è seguito un ultimo trimestre dell'anno, pari a 2,2 miliardi, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'asset class preferita dagli investitori sia domestici che internazionali si conferma quella degli uffici, che totalizza nel 2022 transazioni per 4,6 miliardi (con Milano in testa che attrae il 79% dei volumi totali) e una crescita del 103% rispetto al 2021, di cui circa 800 milioni investiti nell'ultimo trimestre.

La Logistica è la seconda asset class protagonista del mercato nel 2022, attraendo il 24% dei volumi totali investiti (2,9 miliardi), in crescita del +6% rispetto al 2021. Nel 2022 l'Hospitality mantiene volumi di investimento stabili rispetto al 2021 per un totale di 1,5 miliardi. A livello nazionale, il mercato residenziale delle compravendite evidenzia nei primi nove mesi del 2022 il miglior risultato dal 2007 in termini di volumi transati, in crescita del +7,4% sullo stesso periodo 2021. (ANSA).