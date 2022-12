Immobiliare: Jll, 300 milioni investiti nel sanitario

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Nei primi nove mesi dell'anno gli investimenti immobiliari 'capital markets' nel settore sanitario in Italia hanno registrato un totale di circa 300 milioni, di cui la metà relativi ad immobili destinati all'assistenza agli anziani, il resto all'attività ospedaliera. Lo afferma l'ultima ricerca 'Real Estate Healthcare 2022' di Jll, secondo il quale si stima che in Europa gli investimenti immobiliari nel settore sanitario raggiungeranno i 10 miliardi entro la fine del 2022.

Secondo lo studio l'Italia è il primo Paese in Europa per quota di popolazione di età superiore ai 65 anni (24%), a cui seguono Grecia, Portogallo e Finlandia (che si attestano tutti al 23%). Entro il 2050, si stima che la percentuale di anziani in Italia si confermerà la più alta d'Europa. (ANSA).