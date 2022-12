Ardian Real Estate perfeziona l'acquisto di un immobile a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Ardian Real Estate ha perfezionata l'acquisizione da un fondo immobiliare gestito da InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat), di un immobile prevalentemente ad uso uffici situato a Milano.

L'operazione è avvenuta per il tramite di un veicolo co-investito dal fondo Ardian Real Estate European Fund II e Primonial Reim France.

L'immobile si trova in via Amerigo Vespucci 2, nel cuore di Porta Nuova, misura una superficie lorda di circa 12.300 metri quadrati per un totale di 11 piani - di cui 9 fuori terra.

L'immobile è prevalentemente sfitto e sarà oggetto di un processo di valorizzazione che prevederà un importante piano di investimenti con l'obiettivo di creare un edificio Grade A Green+, che sia pioniere nel definire i massimi target di sostenibilità, minimizzando i consumi e le emissioni qualificandosi come Net Zero Energy Building.

"Ardian investirà in modo considerevole nel riposizionamento dell'immobile con una strategia Build-to-Green+, con un progetto che avrà come obiettivo la contribuzione alla mitigazione del cambiamento climatico", afferma Matteo Minardi di Ardian.

"Questa acquisizione dimostra come, nonostante la difficile situazione geo-politica e macro economica, Ardian continui ad investire nel mercato immobiliare italiano in asset strategici posizionati in location primarie", sostiene Rodolfo Petrosino di Ardian. (ANSA).