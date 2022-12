Immobiliare: rigenerazione in Lombardia vale 224 miliardi

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - In un arco temporale di lungo periodo come quello tra il 2023 e il 2035 le principali trasformazioni di natura edilizia e urbana potrebbero avere un impatto sul mercato immobiliare lombardo fino a 224 miliardi di euro di valore aggiunto, concentrato per quasi il cinquanta per cento nel comparto residenziale. Lo afferma Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, in apertura del convegno di presentazione del 'Rapporto sulle nuove periferie lombarde' realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban Up del gruppo Unipol.

Secondo il rapporto, nella regione il consumo di territorio 'verde' per costruire si riduce sempre di più, mentre il cuore della trasformazione sta nella rigenerazione del costruito. Nel 2022 la superficie del territorio della Lombardia interessata da ambiti di riqualificazione urbanistico-territoriale è pari a poco più di 310 chilometri quadrati, in calo del 44 per cento rispetto 557 chilometri quadrati del 2014, e corrisponde a poco meno dell'undici per cento dell'intero suolo antropizzato lombardo.

Le province di Bergamo e Pavia vedono incrementato il livello di concentrazione della superficie di trasformazione, oggi giunta a quota 35 per cento, mentre la città metropolitana di Milano mantiene il primato degli ambiti di rigenerazione con il 32 per cento delle superfici, anche se in calo del quattro per cento rispetto al 2014. (ANSA).