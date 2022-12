Superbonus: architetti Roma, legge quadro rilancio edilizia

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'impianto normativo sui bonus edilizi, fra cui il Superbonus 110%, "ha drogato il mercato, creando delle bolle speculative", e "per rilanciare il settore in maniera stabile e duratura, è necessaria una nuova legge quadro con un orizzonte temporale di 10/15 anni e che non sia soggetta a cambiamenti continui, come avvenuto in questi mesi".

A farlo sapere l'Ordine degli architetti di Roma, che parla di "una legge che preveda aliquote scalate (dal 50% al 80%) e che guardi in particolare alle prime case: un passo necessario e più equo per concentrare le risorse disponibili dove è più utile, quest'ultimo, per dare priorità a quegli immobili realmente "vissuti" e non all'universo delle seconde case". Nel corso di un convegno, oggi, a nella Capitale, sono stati illustrati i risultati del sondaggio effettuato tra gli iscritti agli Ordini degli architetti sul territorio nazionale, in tema di bonus edilizi. "Per quanto riguarda l'area romana, quasi la metà (il 47%) dei professionisti che hanno partecipato all'indagine afferma che gli incarichi legati a bonus edilizi/superbonus hanno rappresentato nell'ultimo biennio tra la metà e il totale del proprio fatturato" e "per circa l'80%, le cessioni bloccate sono tra una e cinque, con un valore - tuttavia - mediamente elevato: l'importo totale delle cessioni ferme, per quasi la metà dei partecipanti (44%), infatti, è di oltre 100.000 euro", termina la nota. (ANSA).