Dl Aiuti: commercialisti, agire per sblocco crediti edilizi

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l'acquisizione dei crediti da bonus fiscali": è una delle proposte avanzate dal tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti delegato all'area fiscale Salvatore Regalbuto, che, insieme al ricercatore della Fondazione nazionale di categoria Pasquale Saggese è stato in audizione sul decreto Aiuti Quater oggi, in Commissione Bilancio al Senato. I professionisti, recita una nota, "propongono che i crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza". Questa soluzione operativa "appare più idonea ad agevolare lo sblocco degli acquisti dei crediti d'imposta da parte delle banche dando loro maggiore flessibilità nelle compensazioni e superando i limiti dell'attuale formulazione del decreto che prevede la rigida trasformazione dei crediti utilizzabili in 4-5 anni in crediti utilizzabili in 10 anni, situazione che difficilmente spingerà le banche a riprendere gli acquisti in quanto, implicitamente, comporta un dimezzamento dei proventi finanziari legati alle operazioni", afferma il consigliere. I rappresentanti della categoria hanno anche richiesto "l'emanazione di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai Superbonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro di stati avanzamento lavoro, così come più volte ribadito sia dal ministero dell'Economia e delle Finanze che dall'Agenzia delle Entrate". (ANSA).