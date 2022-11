Casa: Nomisma, acquisti in calo del 8,9% in secondo semestre

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Diminuiscono le compravendite di abitazioni nel secondo semestre, secondo il preconsuntivo di Nomisma, che stima un calo dell'8,9% rispetto al primo, dovuto soprattutto al risultato del quarto trimestre. Nel primo semestre c'è stato un aumento tendenziale del 10,1%. I prezzi nella seconda metà dell'anno sono previsti in aumento dello 0,5% dopo il +2,3% dei primi sei mesi.

L'Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma parla di "chiusura della fase di crescita post pandemica e avvio di una nuova fase di arretramento conseguente all'impennata dei prezzi". "La sfida - si legge in una nota - è ora quella di contenere l'arretramento nella fase avversa del ciclo economico, per poi riprendere il cammino interrotto della crescita non appena il quadro si sarà fatto meno fosco".

Nonostante il peggioramento del potere d'acquisto delle famiglie, dovuto alla crescita esponenziale dell'inflazione e alla dinamica contenuta dei salari, Nomisma rileva che "la domanda abitativa risulta ancora sostenuta, ancorché in tendenziale flessione". Nel primo semestre, inoltre, c'è un "repentino ritorno di interesse" per le realtà maggiori rispetto ai comuni periferici. (ANSA).