Casa: notai-Confedilizia presentano 24/11 guida per giovani

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Un vademecum dedicato alla locazione e alla compravendita immobiliare, per "accompagnare ed orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze": è la guida ''Casa e giovani', che verrà illustrata giovedì 24 novembre, a partire dalle ore 11.30, a Roma presso la sala Einaudi di Confedilizia (in via Borgognona, 47). "Partendo dall'idea che la conoscenza è il passo più importante verso la tutela e la sicurezza - si legge in una nota dei professionisti - il Notariato italiano e Confedilizia presentano insieme un testo informativo gratuito al servizio dei "giovani proprietari di casa", offrendo soluzioni e risposte circoscritte e semplici sul mondo casa". Prevista la partecipazione dei presidenti di Confedilizia e del Consiglio nazionale del Notariato Giorgio Spaziani Testa e Giulio Biino, del consigliere nazionale del Notariato Alessandra Mascellaro, del responsabile Ufficio credito e sviluppo di Abi (Associazione bancaria italiana) Angelo Peppetti e del presidente di Scenari Immobiliari Mario Breglia. (ANSA).