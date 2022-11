Superbonus: Fond. Inarcassa, usato da 8 professionisti su 10

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Forte impatto" sulla filiera degli ingegneri e degli architetti dei bonus e degli incentivi fiscali: 8 liberi professionisti su 10, infatti, hanno fatto lavori usufruendone, e di questi il 73% ha eseguiro interventi applicando il Superecobonus 110%. Inoltre, "un professionista su 3 attribuisce più della metà del proprio fatturato dell'ultimo biennio ai bonus fiscali" per l'efficientamento dele costruzioni. Questo quanto affiora dallo studio "Incentivi fiscali e Superbonus: le opinioni e i problemi dei professionisti", sviluppato da Fondazione Inarcassa (l'organismo, attivo sui temi della professione, di Inarcassa, la Cassa previdenziale di architetti ed ingegneri) e Ref ricerche. I principali aspetti positivi delle agevolazioni, stando ai professionisti interpellati, sono in primis "l'efficienza energetica (70%), poi l'aumento dell'attività economica (45,1%) e la maggiore sicurezza sismica degli edifici (26,8%). Tendenze sovrapposte, quindi, ma al netto dell'aumento dei prezzi dei materiali, rischi di illecito, e aumento sovraccarico amministrativo, i professionisti (79%) ritengono che le misure debbano assumere un carattere strutturale, e non più eccezionale o temporaneo, ma a condizione che siano modificate", si evidenzia. "Dai dati emerge chiaramente che i professionisti hanno un'opinione positiva dei bonus che hanno creato loro meno problemi, ma è necessario che diventino strutturali", osserva il presidente della Fondazione Inarcassa Franco Fietta, spiegando che "le politiche di incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio devono diventare strutturali e non spot". (ANSA).