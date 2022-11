Professioni: notai, al via domani congresso, fari sulla casa

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - 'Casa, cultura, persona: un capolavoro italiano": questo il titolo del 56° congresso nazionale del Notariato, che aprirà i battenti domani, 3 novembre, alle ore 15, a Roma, presso il Centro congressi Cavalieri Waldorf Astoria (in Via Cadlolo, 101). Al centro dell'assise della categoria guidata da Giulio Biino, l'arte e la valorizzazione del patrimonio culturale, la 'Generazione Z 'e la casa, la famiglia e in particolare la tutela delle persone vulnerabili e dei 'caregivers', recita una nota del Consiglio nazionale dei professionisti. Programma ed informazioni sul congresso capitolino su www.notariato.it. (ANSA).