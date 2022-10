Logistica: Jll, record di investimenti a 2,7 miliardi

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Nei primi nove mesi dell'anno il settore logistico si è confermato una delle asset class più attrattive, con un nuovo record di investimenti che hanno raggiunto il valore di 2,7 miliardi, in crescita del 53% rispetto allo stesso periodo del 2021. È quanto emerge dall'analisi di JLL, società leader nei servizi professionali e nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare.

In particolare, nel periodo analizzato si sono concluse 51 transazioni, il cui valore medio si è attestato intorno ai 53 milioni. Esclusi i portafogli, l'area di Milano si conferma la location preferita dagli investitori, pur crescendo l'interesse per altre aree tra cui Torino, Bologna e il Veneto. Nel mercato delle locazioni si sono registrate 115 transazioni, per una superficie complessiva di circa 2 milioni di metri quadrati (+29%), con un significativo interesse verso spazi di ampia dimensione (il 44% dei deal è relativo a superfici sopra 15.000 metri quadrati).

Il 34% delle locazioni ha riguardato asset con superficie inferiore ai 10.000 metri quadrati, a conferma dell'elevato interesse per le soluzioni di logistica urbana. Milano guida il mercato con 963.000 metri quadrati di 'take-up' e 54 transazioni, mentre Roma ha raggiunto i 286.000 metri quadrati di take-up. (ANSA).