++ Pnrr: Ance, 6 mesi di ritardo per il caro-materiali ++

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il caro-materiali sta producendo per il Pnrr un ritardo di 6 mesi. Lo rileva l'Ance che indica come "ostacolo anche la scarsa capacità amministrativa degli enti pubblici". Per le opere del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, il 60% delle amministrazioni locali è impegnato nella fase di redazione del progetto definitivo o esecutivo, ma questa percentuale scende al 36% nelle regioni del Mezzogiorno, sottolinea l'osservatorio. L'Ance indica la necessità di agire su questi fronti tanto più che entro il 2023 è prevista l'aggiudicazione di appalti per oltre 20 miliardi di investimenti in costruzioni. (ANSA).