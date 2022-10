Immobiliare: Jll, 9,2 mld investimenti Capital Market 9 mesi

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Hanno raggiunto quota 9,2 miliardi di euro i grandi investimenti (Capital Market) immobiliari in Italia nei primi 9 mesi dell'anno. Lo annuncia Jll Italia, attiva nei servizi per la gestione degli investimenti nel settore immobiliare, che stima un rialzo del 72% rispetto all'analogo periodo precedente.

Milano, con 3,2 miliardi di euro, continua a guidare il mercato in termini di volumi di investimento, mentre a Roma ha chiuso i 9 mesi con quasi 1,2 miliardi di euro, di cui circa 760 milioni di euro nel settore office. Proprio il settore degli uffici, con 4 miliardi di euro di investimenti, è salito in primo piano raddoppiando gli investimenti rispetto al 2021, raggiungendo una quota del 40% del totale. In forte incremento anche la logistica, cresciuta del 53% a 2,7 miliardi di euro.

"I dati dei primi nove mesi del 2022 - commenta Barbara Cominelli, Amministratore Delegato di Jll Italia - si sono confermati positivi, nonostante i segnali di incertezza e volatilità dovuti al contesto economico e geopolitico". "Nel settore immobiliare italiano - spiega - si sono registrati investimenti in crescita, a dimostrazione dell'attrattività del mercato locale, che è risultato trainato dai comparti Office e Logistica". "Si è attestato un andamento positivo anche negli altri settori del real estate - conclude - con il comparto degli Hotel che ha confermato l'interesse dei capitali verso le destinazioni Resort, Living in cui si è evidenziata la rilevanza di operazioni di riconversione ad uso residenziale e Retail che ha proseguito in lieve ripresa". (ANSA).