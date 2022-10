Pnrr: Giorgetti, 10 miliardi per rigenerazione urbana

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Siamo in una fase storica in cui l'accelerazione e il consolidamento dei trend strutturali dello sviluppo delle nostre città ci impongono una riflessione sulle strategie di investimento nella trasformazione del territorio.

Adesso è il momento propizio per lavorare insieme, e acquisire una visione di lungo termine integrando i diversi ambiti d'intervento necessari a delineare gli elementi che compongono il poliedrico concetto di qualità della vita di cui abitazioni, città e sostenibilità rappresentano sempre più dei capisaldi", e "non a caso anche il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede un volume di risorse rilevanti, pari circa a 10 miliardi di euro, dedicate alla rigenerazione urbana, irrealizzabile senza il contributo di tutti gli attori di questa grande filiera". Lo si legge nel messaggio che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha inviato in occasione del Real estate forum di Coima su "Un contributo alla transizione sostenibile delle città", in corso a Milano. (ANSA).