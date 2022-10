Immobili: Coima, Porta Nuova è primo tra Corporate Core Fund

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Il Fondo Png (Porta Nuova Garibaldi), con una crescita di 7 punti, si è classificato al 1° posto tra i Corporate Core Fund in Italia, ottenendo un rating a 5 stelle rispetto all'anno precedente (90/100 punti)". Questo uno dei riconoscimenti ottenuti da Coima, la società fondata da Manfredi Catella, illustrati oggi, a Milano, incluso quello per il fondo CECIF (Coima Esg City Impact Fund), partecipato dalle Casse previdenziali Enpam (medici e dentisti), Cassa forense (avvocati), Cassa dottori commercialisti, Inarcassa (ingegneri e architetti), Bcc Credito Cooperativo, Fondazione Cariparo, Compagnia di San Paolo e Coima Sgr, che "con l'obiettivo di contribuire alla transizione ecologica e sociale delle città italiane attraverso un'attività di investimento nel riuso edilizio a livello di edificio e nella rigenerazione urbana a scala di quartiere, ha ricevuto per la prima volta il rating Gresb, classificandosi al 1° posto tra i peer group di sviluppo Gresb in Europa con rating a 5 stelle e un punteggio record di 99/100 punti". (ANSA).