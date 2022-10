Ambiente: Giorgetti, ok 'bollino' sostenibilità Porta Nuova

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in un messaggio spedito in occasione dell'apertura, questa mattina, a Milano, del Real estate forum di Coima, ha sottolineato come imprese come quella guidata da Manfredi Catella giochino "un ruolo decisivo", perché "hanno fatto del rispetto dell'ambiente e della sensibilità ecologica un pilastro del proprio business in cui innovazione tecnologica, capacità manageriale e passione per l'architettura sono integrate. Tale impegno viene riconosciuto e premiato dal risultato eccezionale di vedere il quartiere di Porta Nuova ottenere le certificazioni "LEED e WELL for Community" in merito alla sostenibilità ambientale, energetica e umana di un progetto immobiliare. Questo successo - ha, poi, aggiunto il ministro - contribuisce al posizionamento di Milano e dell'Italia tra i territori più avanzati nel perseguire investimenti sostenibili con un impatto misurabile e trasparente". A beneficio del Paese, recita ancora il messaggio, "auspichiamo che tutto il settore riesca a continuare a lavorare avendo chiari questi obiettivi così da garantire una perfetta coincidenza tra transizione ecologica, maggiore occupazione e crescita robusta. L'Italia deve smettere di essere timida: siamo certi che, continuando ad agire con l'impegno dimostrato nell'odierna rivoluzione del concetto di abitare, possiamo essere protagonisti in Europa e nel mondo". Secondo Giorgetti, infine, "occorre un dialogo costruttivo con le imprese - che sono sicuro proseguirà - per arrivare a nuovi spunti di riflessione e all'individuazione delle migliori soluzioni, anche normative, finalizzate a favorire l'armonioso connubio tra investimenti e sostenibilità", ha concluso. (ANSA).