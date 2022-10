Ambiente: Coima, orgogliosi valore 'sostenibile' Porta Nuova

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Dopo 20 anni di impegno nella visione della sostenibilità del territorio, e un percorso per la certificazione durato oltre due anni, oggi possiamo annunciare che Porta Nuova è il primo quartiere al mondo dotato di una doppia certificazione a valenza internazionale per la sostenibilità. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, frutto di una sinergia tra pubblico e privato nata fin dagli inizi dello sviluppo del quartiere, e di una partnership di lungo periodo con un investitore istituzionale con visione strategica come QIA, focalizzata su obiettivi comuni di sostenibilità e creazione di valore" e "soprattutto risultato del lavoro di una squadra straordinaria che ci ha permesso di realizzare uno degli interventi di rigenerazione urbana più rilevanti degli ultimi vent'anni in Europa, riqualificando un quadrante strategico della città di Milano con un impatto rilevante dal punto di vista economico, ambientale e sociale". A dirlo il fondatore e amministratore delegato di Coima Sgr Manfredi Catella stamani, a Milano, durante l'annuale Forum Real estate della società. All'iniziativa hanno preso parte, in qualità di investitori istituzionali, i presidenti della maggiori Casse previdenziali del Paese, quelli dell'Enpam (medici e dentisti), Cassa forense (avvocati), Inarcassa (ingegneri e architetti) e Cdc (dottori commercialisti) Alberto Oliveti, Valter Militi, Giuseppe Santoro e Stefano Distilli.

Infine, il Politecnico di Milano e The European House - Ambrosetti hanno condotto per conto di Coima uno studio strategico di valutazione: vi si legge che "le attività insediate in Porta Nuova - spazi e servizi comuni, attività legate al business, al residenziale e al retail abilitano ogni anno un giro d'affari superiore a 870 milioni di euro, sostenendo oltre 4.500 posti di lavoro". (ANSA).