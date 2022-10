Spotify: apre sede a Milano per Est e Sud Europa

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Spotify mette nuove radici a Milano inaugurando i suoi uffici nel 'financial district' cittadino per oltre 100 dipendenti di oltre 10 diverse nazionalità.

Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si spiega che la sede in via Joe Colombo è "centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa nonché punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all'universo Spotify, testimonianza del valore strategico della regione e del legame con la città di Milano che incarna appieno i valori dell'azienda".

"Milano è lo specchio perfetto della nostra cultura: internazionale, inclusiva, aperta e in continua crescita", commenta Federica Tremolada, Managing Director Southern & Eastern Europe Spotify.

La roadmap strategica della piattaforma di streaming musicale in abbonamento più grande al mondo, con 433 milioni di utenti tra cui più di 188 milioni di abbonati Premium, prevede oltre 1 miliardo di utenti e 50 milioni di creatori entro il 2030.

