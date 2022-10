Immobiliare: Casavo sbarca in Francia, compra Proprioo

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Casavo prosegue l'espansione in Europa e sbarca in Francia a partire da Parigi.

L'ingresso nel mercato francese segue il round di finanziamento di 400 milioni di euro chiuso a luglio. Per aumentare la competitività e accelerare lo sviluppo del business in Francia, Casavo ha acquisito la piattaforma Proprioo.

"Miriamo a raggiungere una quota di mercato del 5% in tutte le aree metropolitane chiave entro il 2025, iniziando in particolare da Parigi. Siamo consapevoli che si tratti di un obiettivo ambizioso, ma siamo convinti che potremo raggiungerlo grazie alla nostra tecnologia, a importanti investimenti e al know-how locale di Proprioo", sottolinea in una nota Giorgio Tinacci, founder e ceo di Casavo. (ANSA).