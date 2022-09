Gabetti: controllo Professionecasa passa a One Vision

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il controllo di Professionecasa, una delle reti di franchising del Gruppo Gabetti passa ad una nuova società che si chiama One Vision, costituita dall'attuale management della rete che ne ha acquisito l' 86,2%. Il restante 13,8% rimarrà invece del Gruppo Gabetti. Lo annuncia una nota nella quale si precisa che l'operazione di management buyout si è conclusa: presidente di Professionacasa sarà composta da Marco Speretta con Gianluca Marchegiani amministratore delegato.

"Puntiamo a nuove linee di business - precisa l'amministratore delegato Gianluca Marchegiani -, ad aumentare la presenza territoriale con l'apertura di nuove agenzie rinnovate nel look e nella forza lavoro, con imprenditori capaci e desiderosi di crescere.

Professionecasa conta 330 agenzie con 800 operatori e un fatturato che, a chiusura anno, si stima sarà di circa di 3,5 milioni di euro. Gli obiettivi di crescita al 2025 sono quelli di raggiungere le 500 agenzie, 1.600 operatori di rete e un fatturato di oltre 5 milioni di euro.

" È un passo importante che porterà più autonomia al brand e alla rete, senza però che questo comporti la rinuncia di un sostegno importante, che continuerà a esserci, anche se in modalità differente, da parte del Gruppo Gabetti", afferma Marco Speretta, presidente di Professionecasa e direttore generale del Gruppo Gabetti. (ANSA).