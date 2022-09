Edilizia:Manifattura Tabacchi Firenze,45 residenze fine 2023

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - Saranno consegnati per fine 2023 i primi 45 appartamenti del progetto residenziale di Manifattura Tabacchi a Firenze: il progetto è stato illustrato alla stampa oggi da Manifattura Tabacchi Development Management, insieme ai progettisti che hanno realizzato gli appartamenti (Patricia Urquiola e lo studio Q-bic). Gli edifici 7 e 12 dell'ex fabbrica di sigari fiorentina, riqualificati all'insegna dell'efficienza energetica, comprenderanno inoltre spazi commerciali, amenities e spazi pubblici.

I due edifici, ribattezzati Anilla e Puro, offrono soluzioni abitative dal monolocale di 50 mq alla penthouse panoramica di 250 mq, con prezzi che partono da 290.000 euro fino a oltre 2 milioni. "Un valore medio è in un range fra i 4mila e i 6mila euro al metro quadro", ha spiegato Michelangelo Giombini, amministratore delegato di Mtdm, ricordando che per l'intero complesso della Manifattura, che alla fine conterà 250 appartamenti, "l'investimento complessivo è stimato sui 250 milioni: nello specifico delle residenze l'appalto è di circa 20 milioni per due edifici e tutti gli spazi pubblici compresi".

Più in generale, ha detto Giombini, "nel 2026 vorremmo consegnare Manifattura Tabacchi al consorzio di cui faremo parte, e contiamo di aver finito l'asilo, l'hotel, lo studentato, i due edifici di nuova costruzione che sono rispettivamente direzionale e residenza, l'ex centrale termica che sarà posizionata all'altezza della nuova fermata del tram".

