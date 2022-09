Dl Aiuti bis: commercialisti, ok 'sblocco' crediti sui bonus

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime soddisfazione per l'approvazione, in sede di conversione del decreto Aiuti bis, dell'emendamento che, in materia di circolazione dei crediti derivanti da bonus edilizi, limita la responsabilità dei cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave. Lo si legge in una nota dei professionisti. Per il presidente Elbano de Nuccio "si tratta di un provvedimento molto atteso e più volte invocato, in primis dai Commercialisti, per sbloccare l'acquisto dei crediti - soprattutto da parte di banche e assicurazioni - che dovrebbe consentire di superare la situazione di impasse che si è venuta a creare e che sta causando enormi problemi di liquidità per imprese e famiglie oltre al blocco di numerosi cantieri". Il vertice della categoria ringrazia "le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, portate avanti con determinazione per evitare di trasformare misure introdotte per il rilancio dell'economia e la sostenibilità ambientale in un micidiale boomerang economico e sociale". A giudizio del consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità, Salvatore Regalbuto, "il quadro normativo fornisce oggi idonee garanzie volte ad evitare comportamenti di abuso, e ciò grazie anche all'attività di certificazione svolta dai commercialisti che sono chiamati ad apporre il visto di conformità sulle comunicazioni aventi ad oggetto le opzioni per la "cessione del credito" o lo "sconto in fattura". Per tali ragioni l'emendamento oggi approvato era assolutamente necessario ed è, quindi, da accogliere con particolare favore", termina la nota. (ANSA).