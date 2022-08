DeA Capital: obiettivo Spagna, alleanza con Harrison Street

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - DeA Capital e Harrison Street annunciano la creazione di una joint-venture per realizzare in Spagna abitazioni residenziali destinate all'affitto (Btr, acronimo di 'built-to-rent'). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la nuova alleanza tra i due operatori ha presentato un primo progetto per un portafoglio iniziale di 441 unità 'Btr' suddivise in due immobili a Siviglia. DeA Capital Iberia, controllata spagnola di DeA Capital, fornirà servizi di sviluppo e gestione operativa per il portafoglio, mentre Jll Spain opera come consulente commerciale per la Jv e per l'acquisizione dei progetti iniziali.

La Joint-venture tra DeA Capital e Harrison Street sta attualmente chiudendo l'acquisizione di ulteriori 760 unità in città, che le consentiranno di raggiungere entro fine anno le 1.200 unità in fase di sviluppo. Sono in corso inoltre trattative in località come Valencia, Alicante o Valladolid, dove la JV intende aggiungere altre 3mila unità nei prossimi 18 mesi. (ANSA).