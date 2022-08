Immobiliare.it: Pagliani nominato nuovo ceo

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - È Silvio Pagliani il nuovo ceo di Immobiliare.it, il portale dedicato al mercato immobiliare fondato nel 2005 e di cui Pagliani è co-fondatore. Pagliani prende il posto di Carlo Giordano, che è stato ceo dell'azienda dal 2006 sino a oggi, e che continuerà a essere un membro esecutivo del Consiglio d'Amministrazione.

Ingegnere classe 1972, Pagliani è stato co-fondatore anche di altre società digital come Facile.it, LuxuryEstate.com, CaseVacanza.it e Mutuiamo.it. immobiliare.it copre in Italia oltre 26.000 agenzie immobiliari, conta più di 600 dipendenti e 800 mediatori creditizi e ha dichiarato che chiuderà il 2022 con un giro d'affari di 140 milioni di euro.

"Sono felice di questa nomina, che avviene in un momento di forte evoluzione per Immobiliare.it, sempre più orientata alla digitalizzazione del settore. Il mio impegno, e quello di tutte le persone all'interno della nostra società, continuerà ad essere quello di fare leva sull'innovazione tecnologica per migliorare l'esperienza degli utenti in tutto il processo di acquisto, affitto e vendita della casa, oltre ad offrire servizi efficaci e di qualità ai professionisti e alle imprese che operano nel nostro mercato ha dichiarato Silvio Pagliani.

(ANSA).