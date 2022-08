Immobiliare: fatturato Engel & Volkers sale a 649,5 milioni

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Sale il fatturato di Engel & Volkers che nei primi sei mesi dell'anno ha raggiunto i 649,5 milioni di euro di ricavi da commissioni con un aumento del 17% sul primo semestre del 2021.

In Italia nei primi sei mesi dell'anno è stato raggiunto un fatturato da 35,5 milioni di euro, con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita, si legge in una nota, anche grazie alle numerose aperture di nuovi punti vendita da parte di Engel & Völkers sui territori con un progetto che prevede l'assunzione di circa 150 agenti entro la fine del 2022.

Complessivamente il Gruppo ha gestito intermediazioni immobiliari in tutto il mondo, per un valore di oltre 19 miliardi di euro, registrando una crescita del fatturato in tutti i mercati.

"Siamo convinti che gli investimenti nel marchio Engel & Völkers, nella formazione continua e nelle innovazioni tecnologiche contribuiranno in modo significativo alla nostra crescita futura, nonostante la difficile congiuntura economica e geopolitica. Ci aspettiamo che i prezzi si stabilizzino al loro massimo livello, soprattutto nelle zone di pregio e su questa base, prevediamo un aumento dei ricavi per i restanti mesi dell'anno", ha commentato Sven Odia, Global CEO di Engel & Völkers. (ANSA).