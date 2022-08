Engel & Völkers: nel semestre +17% dei ricavi da commissioni

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Engel & Völkers nel primo semestre del 2022 ha aumentato i ricavi da commissioni del 17%, raggiungendo i 649,5 milioni di euro. Il gruppo ha gestito intermediazioni immobiliari per un valore di oltre 19 miliardi di euro, registrando una crescita del fatturato in tutti i mercati. Lo comunica con una nota indicando che "anche l'Italia ha registrato numeri da record: nei primi sei mesi dell'anno è stato raggiunto un fatturato da 35.5 milioni di euro, con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

"Ci aspettiamo che i prezzi si stabilizzino al loro massimo livello, soprattutto nelle zone di pregio e su questa base, prevediamo un aumento dei ricavi per i restanti mesi dell'anno", ha commentato il ceo Sven Odia (ANSA).