Costruzioni: cala la produzione a maggio ma su anno +16,9%

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - A maggio 2022 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni vede una "lieve flessione" rispetto al mese precedente, la seconda consecutiva, dello 0,1%. "I livelli della produzione rimangono, comunque, assai elevati", osserva l'Istat e nel confronto tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario "cresce in misura marcata" (del 16,9% rispetto all'anno prima), "seppure con un lieve rallentamento rispetto ai mesi precedenti". L'indice grezzo registra una crescita del 21%.

Nella media dei primi cinque mesi del 2022, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 18,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 18,5%. (ANSA).