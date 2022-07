Superbonus: ingegneri, a giugno 4,5 miliardi di investimenti

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Va avanti la "corsa" degli investimenti in Superecobonus 110% che, "nel solo mese di giugno, secondo i dati dell'Enea elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro, la cifra mensile più elevata registrata dall'avvio di questo incentivo nel 2020". Lo fanno sapere, in una nota, gli stessi professionisti. "A marzo, aprile e maggio di quest'anno - si lege ancora - gli investimenti si erano attestati a poco più di 3 miliardi, mentre a gennaio e febbraio il livello era più contenuto. Su un 'trend' così sostenuto incide, probabilmente, anche la necessità di accelerare sugli interventi relativi agli edifici unifamiliari, per i quali le detrazioni del 110% termineranno a dicembre 2022". Occorre, però, scrivono gli ingegneri, "ribadire che mantengono un ritmo di crescita molto sostenuto anche le spese per la ristrutturazione energetica profonda dei condomini: nei primi 6 mesi del 2022 il 50% degli investimenti in Superecobonus 110% ha riguardato gli edifici condominiali, mentre poco più di un terzo della spesa è stata "assorbita" dagli edifici unifamiliari (la parte restante riguarda le unità immobiliari funzionalmente indipendenti)" si chiude la nota. (ANSA).