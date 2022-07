Generali: fondo immobiliare rileva centro logistico Olanda

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Il fondo immobiliare Generali Real Estate del Lewone di Trieste ha completato l'acquisizione del centro logistico Dc De Burght a Waddinxveen (Paesi Bassi), per conto del fondo paneuropeo Generali Real Estate Logistics Fund.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il venditore è Wayland Real Estate.

Il centro si trova nel Vredenburgh Business Park di Waddinxveen, ha un accesso diretto al porto di Rotterdam ed agli aeroporti intercontinentali di Amsterdam e Rotterdam, nonché ai terminal ferroviari e delle chiatte. Completato nel dicembre del 2021, si estende su 26mila mq ed è ceduto in locazione a Tfc Holland BV, uno dei principali distributori di frutta e verdura fresca nei Paesi Bassi, Belgio e Germania. (ANSA).