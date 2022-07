Immobiliare: Costim chiude 2021 con oltre 328 mln fatturato

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Costim chiude il 2021 con un fatturato aggregato di 328,5 milioni di euro, in crescita (+52%) rispetto ai 215 milioni di euro registrati nell'esercizio precedente. Il portafoglio lavori è di 905 milioni di euro. La holding che appartiene al gruppo Polifin della famiglia Bosatelli e che opera lungo tutta la filiera del real estate punta nei prossimi anni a superare i 500 milioni di euro di fatturato aggregato, grazie a un portafoglio ordini già oggi consolidato e all'ulteriore sviluppo del piano industriale che poggia su sei obiettivi: Business Model, Economics, People, Innovation, Transparency, ESG.

Costim la cui assemblea ha approvato il bilancio, opera mediante tre società controllate: Impresa Percassi , Gualini ed Elmet.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in un momento particolarmente sfidante e complesso dal punto di vista del contesto", commenta il ceo, Jacopo Palermo. "È merito di un grande lavoro di tutte le risorse, che consolida il posizionamento di mercato di tutte le società del gruppo e ci consente di puntare ad obiettivi importanti per gli esercizi a venire", aggiunge il manager. (ANSA).