Kpmg: affitta da Coima torre Gioia 20 a Milano Porta Nuova

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Coima Sgr e Kpmg hanno perfezionato il preliminare del contratto di locazione di lungo termine della torre di Gioia 20, in fase di realizzazione in via Melchiorre Gioia a Milano, nella zona di Porta Nuova. L'edificio potrà ospitare fino a 3mila professionisti di Kpmg.

La torre, 24 piani per un'altezza di 98 metri e oltre 40.000 metri quadrati, progettata dallo Studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, compone con il resto dell'immobile il portale di ingresso in Porta Nuova provenendo da nord ed è adiacente alla torre Gioia 22, progettata dallo studio americano PCPA.

"Grazie a una serie di caratteristiche di eccellenza, l'edificio interpreta le esigenze post pandemia e potrà essere realizzato raggiungendo l'obiettivo di 'Sostanziale contributo alla mitigazione climatica' per l'attività di costruzione e successiva gestione, come definito dal framework europeo della Tassonomia per le attività economiche sostenibili", spiega in una nota Coima.

Secondo Mario Corti, Senior Partner di Kpmg, "con questo investimento vogliamo creare un ambiente di lavoro armonico che permetta alle nostre persone di esprimere tutto il loro potenziale. Saremo posizionati nel cuore del Business District milanese con una sede iconica che esprime bene la nostra ambizione di crescita".

"L'insediamento di Kpmg in uno spazio di oltre 40.000 metri quadrati conferma quanto già emerso dalla ricerca sul futuro degli uffici che COIMA aveva realizzato durante l'emergenza sanitaria rispetto alla polarizzazione della domanda verso quartieri integrati e connessi ed edifici progettati e realizzati secondo obiettivi ESG quantitativi e trasparenti", aggiunge Manfredi Catella, Fondatore e CEO di Coima. (ANSA).