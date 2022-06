Immobiliare: G Rent (Gabetti Short Rent) entra in Smace

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - G Rent S.p.A. (che opera con il marchio Gabetti Short Rent), società attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, è entrata nel capitale di Smace, startup innovativa che ha l'obiettivo di promuovere presso le aziende e i loro collaboratori l'utilizzo di strutture ricettive di lusso destinate al rent per l'attività di smart working.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che l'entrata nel capitale di SMACE è parte dell'accordo tra G Rent S.p.A. e SMACE in cui G Rent S.p.A. mette a disposizione della startup una selezione di immobili di lusso adeguati allo svolgimento di attività in smart working, presenti all'interno del portfolio Gabetti Short Rent. Al contempo, SMACE fornisce i propri servizi di marketing e di consulenza per la promozione di tali immobili presso i propri clienti, aziende e i loro lavoratori e collaboratori. (ANSA).